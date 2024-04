Mayotte : lancement d'une opération "place nette" contre l'insécurité et l'immigration clandestine

Une opération "Mayotte place nette" est lancée ce mardi à Mayotte, annonce le ministère des Outre-Mer. À cette occasion, 400 policiers et gendarmes sont déployés pour Wuambushu 2. Au total, 1700 gendarmes, policiers et militaires doivent être engagés pour cette opératio qui doit durer 11 semaines.

Une nouvelle opération contre l'insécurité, l'immigration irrégulière et l'habitat insalubre a été lancée mardi à Mayotte, un an après le début d'une première intervention baptisée "Wuambushu" (reprise en mahorais) a annoncé le ministère français des Outre-mer. Pas moins de 400 policiers, gendarmes et militaires ont été déployés ce jour pour cette opération, baptisée "Mayotte place nette" et qui doit durer 11 semaines.

Pendant cette période, c'est un total de quelque 1700 gendarmes, policiers et militaires qui doivent être engagés.

Une première en 2023

En avril 2023, la huitième Compagnie Républicaine de Sécurité, créée en 2021 et présentée comme une unité d'élite spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines capable d'être envoyée rapidement en tout point de l'Hexagone, était arrivée de Paris pour renforcer les effectifs de l'opération de sécurisation de Mayotte, baptisée "Wuambushu" ("reprise" en mahorais).

Cette opération qui a mobilisé à l'époque 1800 policiers et gendarmes, dont des centaines de renforts de métropole visait à vider les quartiers d'immigrations clandestines et à multiplier les arrestations de jeunes responsables de caillassage, de vols ou d'agressions dans l'archipel gangréné par la violence selon ses habitants.