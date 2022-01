Ophélie Meunier et un Roubaisien placés sous protection policière après un reportage de M6

Le jeune homme a déposé plainte vendredi après avoir reçu de nombreuses menaces sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, mais aussi des SMS, des messages WhatsApp, ainsi que des enregistrements vocaux "constatés par huissier", selon son avocat, Me Jean Tamalet. Il y est notamment qualifié de "kouffar" (mécréant en arabe, ndlr) et "on lui dit qu'il va être décapité et égorgé", souligne l'avocat. "Ce que j'ai dit dérange. Je dois avoir visé juste au regard des menaces" reçues depuis la diffusion, a, de son côté, réagi le principal intéressé auprès de l'AFP.