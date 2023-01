Mediator : ouverture du procès en appel du scandale sanitaire ce lundi à Paris

Le médicament est retiré du marché en Espagne et en Italie en 2003-2004. En France, l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps, devenue ANSM) recommande de ne plus le prescrire comme coupe-faim en 2007. Il faudra attendre le 30 novembre 2009 pour que le Mediator soit retiré du marché français, après avoir été prescrit à environ cinq millions de personnes.

La bataille dérive ensuite devant les tribunaux. De premières informations judiciaires sont ouvertes dès 2011 pour "tromperie aggravée, prise illégale d'intérêt" et "homicides et blessures involontaires", ensuite élargies des faits d'"escroquerie". Le fondateur Jacques Servier (décédé en 2014) et cinq sociétés de son groupe sont mis en examen en septembre pour "tromperie et escroquerie". Jacques Servier le sera également pour "homicides et blessures involontaires" en décembre 2012.

À compter de ce lundi, et durant six mois, les laboratoires Servier et leur ancien numéro 2, Jean-Philippe Seta, vont se défendre après avoir été condamnés en première instance. Dans son jugement, le tribunal correctionnel de Paris avait estimé que les laboratoires Servier "disposaient, à partir de 1995, de suffisamment d'éléments pour prendre conscience des risques mortels" liés au Mediator. Reconnus coupables de tromperie aggravée et d'homicides et blessures involontaires, ils avaient été respectivement condamnés à 2,7 millions d'euros et 90.600 euros. Jean-Philippe Seta avait aussi été condamné à une peine de quatre ans de prison avec sursis, tandis que le groupe avait été contraint de verser un total de plus de 183 millions d'euros de dommages et intérêts aux victimes.