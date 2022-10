Méga-bassine à Sainte-Soline : la manifestation deviendra-t-elle une nouvelle ZAD ?

Après les violences de la veille, qui ont fait un total de 90 blessés près de la méga-bassine de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), la nuit et la matinée ont semblé plutôt calmes. Cependant, le campement des opposants sur un terrain à proximité, et les rondes des hélicoptères, inquiètent les habitants des communes alentours, comme on peut le constater dans le reportage de TF1 en tête d'article.