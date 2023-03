Méga-bassine de Sainte-Soline : le Samu récuse avoir été "obstrué" dans l'exercice de ses fonctions

"On n'enverra pas d'hélico ou de moyen SMUR sur place car nous avons ordre de ne pas en envoyer par les forces de l'ordre". Voici la réponse donnée samedi dernier par un opérateur du Samu à un médecin au cours d'une conversation enregistrée, retranscrite mardi par Le Monde et que TF1-LCI a pu écouter. Ce médecin venait alors d'être informé par la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) du cas d'une personne en urgence absolue sur le site de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) où avait lieu une manifestation contre les méga-bassines. L'événement sur site avait vite dégénéré et plusieurs personnes, dont des gendarmes, ont été blessés à cette occasion.

Dans son appel samedi, le médecin informe le Samu qu'au moment où il parle, des représentants de la LDH sur site lui ont assuré que la situation était calme depuis maintenant 30 minutes, et que les secouristes pouvaient donc intervenir pour venir en aide à ce blessé grave. "Je suis d'accord avec vous, mais c'est à l'appréciation des forces de l'ordre et que nous sommes sous un commandement qui n'est pas nous", répète l'opérateur au bout du fil. "Pour l'instant, on a ordre de rassembler les victimes au niveau de l'église de Sainte-Soline, ce qui est en train d'être fait avec les pompiers qui se déplacent sur site pour les ramener" ajoute-t-il. Le médecin en lien avec la LDH l'informe que des médecins militaires sont sur le site de Sainte-Soline. "Les médecins militaires, ils sont là pour les forces de l'ordre", lui rétorque alors l'opérateur.

Deux manifestants trentenaires sont entre la vie et la mort depuis samedi et la LDH accusé les forces de l'ordre d'avoir entravé l'intervention des secouristes. La famille d'un des deux manifestants a porté plainte contre X pour "tentative de meurtre" et "entrave volontaire à l'arrivée des secours".