Méga-bassine de Sainte-Soline : la Défenseure des droits se saisit des cas des deux manifestants grièvement blessés

Les deux manifestants, Mickaël et Serge, âgés de 34 et 32 ans, étaient encore dans le coma ce jeudi. Les familles des deux hommes ont déposé plainte notamment pour "tentative de meurtre". Pour rappel, "Mickaël, 34 ans", a été "opéré du cerveau" après avoir eu "du sang dans la tête" provoqué par la "compression" d'"un tir de LBD reçu dans le cou", selon sa mère. Les blessures de Serge, dont le pronostic vital est toujours engagé, ne sont pas connues, mais il a été blessé "par une grenade GM2L", ont déclaré ses parents dans un communiqué.

De 6000 à 8000 personnes selon les autorités, 30.000 selon les organisateurs, ont manifesté samedi 25 mars. Dans deux rapports, préfecture et gendarmerie défendent une riposte ciblée et proportionnée face à 800 à 1000 manifestants "radicaux". La Ligue des droits de l'homme dénonce au contraire "un usage immodéré" de la force sur l'ensemble des manifestants, dès qu'ils ont approché la réserve d'eau. Les organisateurs ont dénombré 200 blessés, dont au moins une personne éborgnée, en plus des deux manifestants dans le coma.