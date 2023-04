Sainte-Soline : les tirs de LBD en quads conformes à la "légitime défense", selon l'IGGN

Même si le tir de LBD en mouvement est "proscrit", comme l'a rappelé le DGGN dans un courrier accompagnant le rapport, "aucune faute ne peut être relevée" à l'encontre des deux militaires puisque les deux tirs ont été réalisés "dans le cadre justifié de la légitime défense de soi-même et d'autrui" qui "supplante" l'interdiction de tirer en mouvement, a noté l'IGGN. Ces tirs, l'un à l'arrêt et l'autre en roulant, ont eu lieu dans une "situation de péril avéré" pour les gendarmes, alors qu'un "groupe de 'black blocks' achève l'encerclement" de ces derniers. Les tirs sont déclenchés en "situation de légitime défense", "face à des individus dangereux, déterminés et réitérant des violences", a-t-elle ajouté, enregistrements des caméras piétons à l'appui.