Méga-bassine de Sainte-Soline : avant des rassemblements jeudi, la sécurité des préfectures renforcée

Des mesures de précaution. Après les épisodes de violences constatés à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), avec à la clé plusieurs dizaines de blessés, samedi 25 mars, Gérald Darmanin a engagé la dissolution du mouvement des Soulèvements de la Terre. Ce dernier fait partie des organisateurs, avec le collectif "Bassines non merci" et le syndicat agricole Confédération paysanne, de cette manifestation qui a tourné à l'affrontement rangé entre opposants et forces de l'ordre. Pour protester contre cette mesure, et contre l'intervention des forces de l'ordre qu'ils jugent disproportionnée, ces groupes ont appelé à un rassemblement devant toutes les préfectures de France, jeudi à 19h00, "pour la fin des violences policières".