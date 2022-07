"J'ai vu les flammes sur la colline d'en face" : les témoignages des habitants du Gard confrontés au "méga feu"

Le 8 juillet 2022, Météo France a placé le département du Gard en alerte maximale feux de forêts. Les services d’incendie et de secours du département, renforcés par des moyens nationaux, sont très fortement mobilisés sur plusieurs incendies encore en cours, afin de réduire le risque de nouveaux départs de feux.

Marie-Françoise Lecaillon, préfète du Gard, a pris la décision d’interdire, à partir de ce jour et jusqu’au lundi 11 juillet minuit, l’accès, la circulation, le stationnement de tout véhicule, la présence des personnes et toute autre forme de circulation, y compris piétonne, dans les forêts et garrigues de plus de 1 hectare. Seuls certains professionnels peuvent s'y rendre dans le cadre de l'exercice de leur fonction.

Ce même jour, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion sociale a appelé à la vigilance et rappelé les bons réflexes à adopter pour éviter tout départ de feux et se protéger.