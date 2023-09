"Même chez soi, on n'est pas en sécurité" : la mère de Socayna, tuée par une balle perdue à Marseille, témoigne

Leyla, sa mère, ne comprend pas comment sa fille a pu être atteinte par un tir de kalachnikov et elle partage sa colère : "C’est quoi ça, on est où ?!, témoigne-t-elle au micro de notre équipe. Même chez soi, on n’est pas en sécurité. On a peur, tout le monde a peur dans les cités. Elles sont devenues des marchés de drogue. (…) [Les tireurs] ne sont pas des gens qui habitent le quartier. Ils viennent d’où ? Qu’est-ce qu’il se passe à Marseille ?"