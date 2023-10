"Je vais aller tirer dans une mosquée" : dans le Doubs, un ado interpellé après des menaces en ligne

"C'est la caricature de l'adolescent qui passe son temps à faire des jeux de guerre et à tchatter avec d'autres", a détaillé le procureur de la République de Besançon. "On est vraiment dans le fantasme, il n'y a pas un seul élément qui puisse laisser penser à un début de radicalisation. C'est un délire d'adolescent hors-sol, lui dit qu'il voulait 'faire de l'humour très noir'". Le jeune homme a été convoqué devant le juge des enfants au mois de décembre pour une possible peine d'intérêt général.