Menace d'attentat dans un TGV : en quoi consiste le dispositif "Voyager protéger" ?

Une fois à bord du train, le policier peut "intervenir dans les conditions légales et réglementaires" en cas de "commission d'un crime ou d'un délit flagrant", pour "porter assistance à personne en danger" ou encore pour "réprimer un acte de nature à troubler la sécurité". S'il intervient, le policier en civil doit alors porter son brassard, son gilet pare-balles "dans la mesure du possible", et être muni de sa carte professionnelle.

En 2022, le ministère de l'Intérieur se félicitait d'avoir mis en place un "dispositif unique", qui constitue "une reconnaissance du travail" des forces de l'ordre "et des contraintes qui pèsent sur les policiers".