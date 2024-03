"La menace terroriste n'a pas baissé en intention" : après l'attentat de Moscou, pourquoi la France s'inquiète à son tour

L'attentat de Moscou, qui a fait 137 morts vendredi soir en Russie, a été revendiqué par l'État islamique au Khorassan. Cette branche du groupuscule djihadiste a "conduit ces derniers mois plusieurs tentatives" d'attentats sur le "sol" français, a indiqué Emmanuel Macron ce lundi, conduisant le gouvernement à placer le pays au niveau d'alerte maximum du plan Vigipirate. Pourquoi une telle décision ? TF1info vous explique.

Une menace terroriste qui ressurgit après l'attaque de Moscou. L'attentat dans une salle de concert de la capitale russe, vendredi soir, a conduit le gouvernement français à rehausser le niveau d'alerte du plan Vigipirate à son seuil maximal. Cette fusillade, qui a fait 137 victimes, a été revendiquée par l'État islamique au Khorassan (EIK), une branche de l'organisation djihadiste en Asie centrale. Selon les médias russes, les suspects seraient originaires du Tadjikistan, ex-République soviétique à majorité musulmane. Une zone au sein de laquelle l'EIK est présente.

Malgré l'éloignement de sa région d'origine par rapport à la France, cette filiale de l'État islamique "a conduit ces derniers mois plusieurs tentatives" d'attentats sur le "sol" français, a déclaré Emmanuel Macron, ce lundi, en déplacement en Guyane. "Compte tenu de ses ramifications et de ses intentions, par mesure de précaution, mais avec des éléments crédibles et solides", le chef de l'État a donc "décidé de hausser la posture de Vigipirate". Dimanche soir, le Premier ministre, Gabriel Attal, avait déjà précisé sur le réseau social X que l'EIK avait été impliquée dans "plusieurs projets d'attentats récents déjoués dans plusieurs pays d'Europe, dont l'Allemagne et la France".

Des attentats de l'EIK déjoués en France

Depuis 2020, 14 attentats ont été déjoués en France par les services de renseignement, selon les derniers chiffres communiqués par les forces de sécurité. "Nous empêchons des attentats de se dérouler quasiment tous les mois", a confirmé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce lundi à Roubaix (Nord). La menace vient aussi de la façon dont l'EIK tente de commettre des attaques terroristes. "La présence n’est pas tant de savoir si ce groupuscule est présent en France, c’est plutôt de connaître sa capacité à mobiliser des éléments sur son territoire, c’est-à-dire est-ce qu’il peut trouver une main d’œuvre locale qui pourra être à la manœuvre pour la commission de l’acte terroriste", soulignait ce lundi Eric Delbecque, expert en sécurité intérieure, sur LCI.

En effet, les autorités redoutent surtout le passage à l'acte de sympathisants djihadistes déjà présents sur le territoire français, plutôt que l'arrivée de commandos venus de l'étranger pour réaliser des attentats dans l'Hexagone. Lors des attaques du 13 novembre 2015, la majorité des terroristes islamistes s'étaient déplacés de la Syrie vers la France pour commettre les tueries. Mais, depuis la chute, en 2019, du "califat" de l'État islamique, cette large zone contrôlée au Moyen-Orient par les djihadistes, l'EI "est revenu à sa première vie, celle d’une insurrection armée et essentiellement clandestine", expliquait dimanche sur RFI la spécialiste du monde arabe Myriam Benraad.

La menace terroriste a toujours été présente, elle n'a jamais baissé en intention Eric Delbecque, expert en sécurité intérieure, sur LCI

Le massacre de Moscou vendredi soir, avec ce commando organisé, rappelle toutefois qu'un type de terrorisme aux moyens plus structurés que les attentats connus ces derniers mois en France, peut toujours réapparaître dans notre pays. "La menace terroriste a toujours été présente, elle n'a jamais baissé en intention. (...) Ces dernières années, parce qu’on avait affaire à 'un terrorisme low cost', avec des attaques au marteau et au couteau, on a cru qu’une autre forme de terrorisme n’était plus possible, rappelle Eric Delbecque, toujours sur LCI. Ce n’est pas le cas."

Anticiper des JO sous haute tension sécuritaire

Autre paramètre pris en compte par le gouvernement : l'organisation des Jeux olympiques à Paris, cet été (26 juillet-11 août). "Dans la perspective des JO, tous les services de renseignement sont sur les dents et font des exercices", avance Gilles Kepel, spécialiste du monde arabe, ce lundi, sur France inter. "Il va y avoir une masse de touristes étrangers : c’est le moment rêvé pour tous les ennemis de la France et de l’Occident de commettre des attentats." Le directeur de la sécurité de Paris 2024, Bruno Le Ray, l'avait d'ailleurs rappelé début février dans un entretien à Ouest-France : "Le principal risque à prendre en compte, en termes de sensibilité sécuritaire, est la menace terroriste".

"La police française, les gendarmes, les préfets, les renseignements, seront prêts" pour sécuriser la compétition dans de bonnes conditions, a balayé ce matin Gérald Darmanin à ce sujet. 45.000 agents de sécurité, policiers et gendarmes seront notamment mobilisés pendant la cérémonie d'ouverture sur la Seine, contre 30.000 en moyenne chaque jour pour assurer la protection des spectateurs et des sportifs lors des épreuves.

Cette attaque à Moscou, ainsi que les menaces d'attentat ailleurs en Europe, démontre en tout cas à quel point les organisations terroristes comme l'État islamique n'ont pas renoncé à cibler la France et les puissances occidentales. "Elles sont visées pour des raisons religieuses, mais surtout pour des raisons politiques, pour leurs actions et leurs interventions dans le monde musulman, puisque l’idée des djihadistes est d’y chasser toute influence extérieure”, analysait ainsi la chercheuse Myriam Benraad sur RFI dimanche.