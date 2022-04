Menace terroriste : Darmanin appelle à une "forte vigilance" à l'occasion des fêtes religieuses du mois d'avril

Le télégramme est daté de ce lundi 4 avril. À l'occasion des nombreuses célébrations du mois d'avril - Fêtes chrétiennes des Rameaux et de Pâques du 10 au 24 avril 2022, fête juive de Pessah du 15 au 23 avril 2022 et mois du Ramadan du 2 avril au 2 mai - le ministre de l'Intérieur a demandé aux préfets de veiller particulièrement à la sécurité dans l'Hexagone.

"La menace terroriste toujours élevée qui pèse sur notre pays exige le maintien d'une forte vigilance sur le plan général mais aussi plus spécifiquement vis-à-vis des lieux à caractère religieux", écrit Gérald Darmanin.

Le patron de la place Beauvau demande en conséquence aux hauts fonctionnaires à ce que leur "attention se porte particulièrement sur les rassemblements et offices qui concentrent traditionnellement des publics nombreux en certains lieux et à certaines heures et constituent par conséquent des cibles à la symbolique forte".