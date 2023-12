Menaces antisémites dans une crèche du Val-de-Marne : "Nous ne laisserons rien passer", assure Aurore Bergé

La directrice d'une crèche de Champigny-sur-Marne a été menacée par un homme armé d'un couteau, mardi. Selon les premiers éléments de l'enquête, des injures antisémites ont été proférées. La ministre des Solidarités et des Familles de France, Aurore Bergé, a fermement condamné ces agissements.

Mardi 13 décembre, un homme s'est introduit dans la crèche 'Les mini Kids', à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Armé d'un couteau, il a menacé la directrice de l'établissement et prononcé une série d'injures antisémites, a indiqué le parquet de Créteil, qui a ouvert une enquête.

Au lendemain de ces faits, Aurore Bergé s'est rendu sur place. "C'était très important pour moi d'être présente aujourd'hui pour rappeler deux principes absolument essentiels dans la République", assure-t-elle. "D'abord la protection des enfants, de tous nos enfants. Les crèches, comme tous les établissements qui accueillent des enfants, sont des sanctuaires et doivent le rester", appelle la ministre des Solidarités et des Familles de France, estimant que "personne ne doit porter atteinte à nos enfants et ceux qui prennent soin de nos enfants". "Le deuxième point, c'est que, malheureusement, depuis le 7 octobre dernier, on assiste à une multiplication des actes antisémites dans notre pays. Face à cela, la République est très solide. Nous ne laisserons rien passer face aux actes antisémites", martèle-t-elle.

Une enquête ouverte pour "menace de mort"

Pour rappel, l'agression, qui n'a heureusement fait aucun blessé, s'est déroulée en milieu d'après-midi mardi, vers 15h30. "T'es une Juive, t'es une sioniste, on va venir à cinq te violer, te découper comme ils ont fait à Gaza", a proféré le suspect, armé d'une lame d'environ 15 centimètres, à la directrice de la crèche. Une enquête en flagrance a été ouverte pour "menace de mort matérialisée en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion", "menace de crime contre les personnes" pour ces mêmes raisons ainsi que "violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours". Les investigations ont été confiées au service départemental de la police judiciaire du Val-de-Marne.

L'établissement a, lui, fermé provisoirement ses portes. "Quand cette crèche décidera de rouvrir, l'État et les forces de l'ordre seront à ses côtés pour en garantir la totale sécurisation", affirme Aurore Bergé. "La République est très claire et très mobilisée", conclut-elle.