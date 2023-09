Menaces contre des manifestants : les sanctions proposées contre deux policiers de la Brav-M dévoilées

Le préfet de police Laurent Nuñez a proposé au ministère de l'Intérieur les sanctions contre deux policiers de la Brav-M, enregistrés en train de menacer et d'injurier des manifestants, en mars à Paris. Il propose trois jours d'exclusion pour le premier et un blâme pour le second, a-t-on appris auprès de la préfecture de police.