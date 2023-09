Menaces d'attentats dans des établissements scolaires : trois personnes interpellées, dont deux mineurs

La panique, et des milliers d'élèves évacués. Deux mineurs de 15 et 17 ans ainsi qu'un jeune homme de 20 ans ont été interpellés dans le cadre d'une enquête qui porte sur des menaces d'attentats envoyées à plusieurs établissements scolaires, a appris l'AFP jeudi 21 septembre de source proche de l'enquête. Le mineur de 15 ans a été interpellé à Arpajon (Essonne), celui de 17 ans à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) et l'homme de 20 ans à Tarbes (Hautes-Pyrénées), a indiqué cette même source, confirmant une information de M6/RTL.