Menaces de "tout faire sauter" gare Montparnasse : les gardes à vue levées, la procédure classée

Le Français avait été transféré temporairement à l'infirmerie psychiatrique, puis replacé en garde à vue samedi en fin d'après-midi. Inconnu des services de police, il aurait une santé mentale fragile. C'est lui qui aurait crié vouloir se faire exploser. Le second individu n'était, de son côté, connu que pour des infractions à la législation sur les étrangers. Deux jours plus tard, les gardes à vue ont finalement été levées et le parquet a classé la procédure, faute d'infraction suffisamment caractérisée.