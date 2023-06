Menhirs détruits à Carnac : une enquête ouverte

L'élu a par la suite été victime de menaces de morts sur les réseaux sociaux, et son domicile a été placé sous la protection de la gendarmerie. Des tags avaient été inscrits, dans la nuit de samedi à dimanche, sur la façade de l'église de la ville. Dans leur communiqué de mercredi, les associations Koun Breizh et Sites & Monuments, ont assuré condamner "fermement les menaces dont le maire de Carnac a été victime et [ne] porter aucune accusation dans ce dossier".