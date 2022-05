Mère de famille tuée à Béziers : son mari reconnaît l'étranglement et les coups de couteau

Il avait lui-même appelé les forces de l'ordre, lundi 16 mai en fin de matinée, pour indiquer qu'il avait commis des violences à l'encontre de sa compagne avant de prendre la fuite. La victime avait été retrouvée à son domicile de Béziers (Hérault) et présentait plusieurs plaies au thorax infligées avec une arme blanche. Les deux enfants du couple, âgée de 12 et 17 ans, étaient respectivement au collège et au lycée au moment des faits.

En fin de journée, après avoir retrouvé son véhicule, les gendarmes avaient interpellé cet homme de 40 ans à Marseillette, dans l'Aude, et l'avaient placé en garde à vue. À l'issue de la mesure, le parquet de Béziers a ouvert, dans l'après-midi du 18 mai, une information judiciaire du chef de meurtre par conjoint. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.