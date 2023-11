Mère de famille disparue depuis deux semaines à Marseille : "Je fais tout pour la retrouver"

Le vendredi 3 novembre, Mélodie Mendes Da Silva a quitté le domicile familial en fin d'après-midi à Marseille. Depuis, cette mère de deux enfants âgés de 34 ans n'a plus donné signe de vie. Ses proches en appellent au public pour tenter de la retrouver.

Qu'est-il arrivé à Mélodie Mendes Da Silva ? Depuis deux semaines, cette jeune femme, âgée de 34 ans et esthéticienne de profession, a disparu. Le vendredi 3 novembre, elle a quitté le domicile familial du 4e arrondissement à 18h15, où se trouvaient ses deux enfants - un garçon de 9 ans et une fille de 14 ans -, et ne l'a jamais regagné. À son retour du travail vers 19h15 ce jour-là, son mari Pearl a tout de suite réalisé que son épouse était absente et a tenté de l'appeler mais n'a pas de réponse. "Je l'ai rappelée une demi-heure plus tard, son téléphone était sur messagerie. Il l'est toujours depuis", nous confie-t-il ce jeudi.

Pendant deux jours, Pearl a contacté tous ses proches et cherché avec eux sa femme… en vain. "Je m'étais donné avec ses sœurs un délai de 48 heures avant d'aller voir la police. J'étais sûr que ma femme réapparaitrait. Elle a perdu sa maman il y a un mois et l'a enterrée au Cap Vert d'où elle vient. Depuis, elle est très éprouvée, elle se renfermait beaucoup. Je me suis dit que peut-être, elle avait voulu prendre l'air, se changer les idées. Le samedi soir, j'ai appelé les hôpitaux, les commissariats, si jamais elle était en garde à vue, mais rien", nous explique-t-il.

À la maison, l'époux inquiet retrouve les clés de sa femme, mais aussi sa carte bleue et ses pièces d'identité. "J'ai voulu faire un signalement dimanche pour disparition inquiétante. Le commissariat de Noailles était fermé à cause de la manifestation pour la Palestine et les commissariats de proximité sont fermés le week-end. J'ai dû attendre le lundi…", nous raconte-t-il. Une enquête est alors ouverte.

Son téléphone a borné

Malgré l'ouverture de cette enquête, aucune trace de Mélodie... ou presque. Les investigations ont en effet permis d'établir que son téléphone a borné le vendredi 3 novembre aux alentours de 19 heures avenue Emmanuel Allard dans le 11e arrondissement de Marseille. Avant de s'éteindre définitivement.

"Nous avons depuis collé des affiches dans plusieurs arrondissements, publié des alertes sur les réseaux sociaux… Je fais tout pour la retrouver. Je ne comprends pas du tout où elle a pu passer", nous déclare Pearl.

Signalement

Mélodie mesure 1m75, est de corpulence moyenne. Elle a les cheveux bruns longs. Elle est porteuse d'un tatouage à l'intérieur de l'avant-bras gauche. Au moment de sa disparition, elle était vêtue de vêtements noirs et de claquettes noires.

Sans nouvelle de la jeune femme depuis près de deux semaines, le parquet de Marseille a décidé d'ouvrir une information judiciaire le 14 novembre 2023 du chef de disparition inquiétante. Celle-ci a été confiée à la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône.

Une marche prévue samedi

Un rassemblement est prévu ce jeudi soir à Marseille afin de coller de nouvelles affiches signalant la disparition de Mélodie Mendes Da Silva dans la ville. Une marche est par ailleurs organisée ce samedi à partir de 13 heures à l'appel de la famille, au départ de l'hôtel de ville de Marseille.

Toute personne disposant d'informations sur cette disparition est invitée à contacter le 17.