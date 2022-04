Messages haineux contre l'ancien journaliste et otage Nicolas Hénin : jusqu'à trois mois de prison avec sursis requis

A ses côtés, Nathalie, née en 1965, mariée et mère de deux enfants trentenaires. Tout de noir vêtue, cheveux au carré couleur poivre et sel, la responsable assurance qualité a posté deux messages sur le réseau sous le pseudo @Quetzal008….. "@N_Henin je souhaite que la prochaine victime de terroristes soit votre gosse. Je souhaite qu'il ait le temps de voir les autres tomber autour de lui et que la peur le bouffe de l'intérieur pendant de longues minutes pendant lesquelles il sait que la prochaine balle sera pour lui". La suite est tout aussi terrible. "@N_Henin je souhaite qu'avant de mourir il sache que son délateur de père aura de la compassion pour ses assassins…"

Pour justifier ces deux tweets, Nathalie déclare que ce qui est "arrivé à Patrick Jardin ne la rend pas indifférente". "Je ressens la douleur. J'ai tendance à me mettre à la place des personnes et ce qu'elles subissent. Quand on a perdu un gosse, c'est la pire chose qui puisse arriver. On peut avoir des propos très dur, très violent."

Nathalie affirme qu'elle ne souhaitait bien sûr "pas la mort d'enfants" mais qu'elle voulait "toucher M. Hénin". "C'était le but de lui faire comprendre à ma façon. Je regrette la forme, c'est violent", concède celle qui considère Twitter comme un "défouloir" : "J'aurais dû le formuler autrement." Elle aussi finira par s'excuser.