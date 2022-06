Canicule : une jeune femme se noie dans un lac près de Strasbourg

"Ces périodes de fortes chaleurs sont propices aux activités de baignade et j'appelle chacune et chacun à la plus grande vigilance", a-t-elle alors rappelé. Une vague de chaleur extrême et précoce s'est abattue de jeudi 16 juin à dimanche 19 juin sur l'ensemble des territoires français. De nombreux départements ont enregistré des températures inédites dépassant les 40°.