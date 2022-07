Feux en Gironde : un homme placé en garde à vue pour l'incendie de Landiras

Les éléments attestent de plus en plus la piste criminelle. Le parquet avait annoncé vendredi privilégier la "thèse criminelle" pour expliquer le déclenchement de cet incendie de Landiras, l'un des deux feux géants qui sévit depuis le 12 juillet en Gironde. "Le 12 juillet, à 16h25, un garagiste qui circulait avec sa fille (...) observait (...) un véhicule stationné sur le bas côté qui démarrait rapidement à sa vue. Lorsqu'il arrivait sur le lieu du stationnement, le témoin constatait que le feu était en train de se propager. Il s'arrêtait et tentait en vain de l'éteindre", détaille la procureure.

Les enquêteurs ont fait un rapprochement entre ce sinistre et "d'autres départs de feux constatés sur la même zone le même jour mais à des horaires différents", ainsi que pour "trois autres départs de feux constatés entre le 13 et le 15 juillet", "rapidement circonscrits". Toutefois, "des indices restent à exploiter afin d'éliminer ou de retenir la thèse d'un même auteur", dit encore Frédérique Porterie.