Metz : Bilal Hassani annule son concert prévu dans une ancienne église après des "menaces"

"Il est impensable de laisser courir un risque, même infime, au public", poursuivent les producteurs. "Notre devoir de producteur de spectacles est également celui de protéger notre public et de les préserver de toute éventuelle agression, dans un environnement qui risque d’être hostile et d’échapper à un cadre sécuritaire." Et d'ajouter : "En considérant les éléments perturbateurs, voire menaçants qui viennent interférer, il est de notre responsabilité de n’exposer personne (...). Nous invitons les détenteurs de billets à se rapprocher de leur point d’achat pour toute demande de remboursement."