Metz : une statue du général de Gaulle dégradée, le maire porte plainte

"Elles sont un outrage à l'homme qui, plus que tout autre, incarne la France libre et l'esprit de Résistance", s’est indigné François Grosdidier dans un communiqué, indiquant que la ville de Metz portait plainte et qu’elle tenait "à la disposition des enquêteurs les enregistrements des caméras de vidéoprotection".

La statue du premier président de la Ve République, une "œuvre en bronze de la sculptrice Elisabeth Cibot", a été dégradée avec de la peinture rouge au niveau des mains et du cœur. Elle avait été inaugurée par le maire de Metz en 2021, sur la place éponyme. Pour l'instant, l'acte n'a pas été revendiqué.