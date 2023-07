Meurthe-et-Moselle : il abat le nouveau compagnon de son ex devant sept témoins avant d'être interpellé

Le week-end prolongé de Fête nationale a viré au drame. Dimanche 16 juillet, à Badonviller (Meurthe-et-Moselle), à une soixantaine de kilomètres de Nancy, vers 22h, les gendarmes ont été appelés après que des coups de feu ont été tirés sur la commune.

À leur arrivée sur place, les militaires ont découvert le corps sans vie d'un homme et celui d'un chien. "Il ressortait des premières constatations que le mis en cause s’était présenté alcoolisé devant le domicile de son ex-compagne, situé à quelques centaines de mètres de son propre domicile, avait tiré à au moins deux reprises contre la façade de la maison et abattu le chien. Il avait ensuite pénétré dans la maison et abattu la victime, nouveau compagnon de son ex-compagne, avant de prendre la fuite, toujours armé", détaille ce mercredi, à propos du suspect, le procureur de la République adjoint de Nancy, Stéphane Javet.

Les premières constatations médico-légales ont montré que la victime avait été touchée par au moins deux coups de feu, tirés à bout portant : l’un au côté droit de la poitrine, l’autre à l’arrière de l’épaule gauche.