Meurthe-et-Moselle : le principal suspect de la fusillade de Villerupt a été interpellé

Parmi les trois blessés les plus graves figure un mineur luxembourgeois de 17 ans, qui a reçu une balle dans la tête et a été opéré dans la nuit de samedi à dimanche. Un Français de 20 ans a également été blessé au thorax, "près du cœur", selon le procureur. Une femme algérienne de 30 ans a, elle, reçu une balle dans la hanche. Deux autres personnes ont été moins sérieusement touchées : il s'agit d'un Portugais de 19 ans, et d'un homme de 20 ans touché au thorax et au bras.

"Des éléments en notre possession, l’état de santé de trois des victimes est en voie d’amélioration et stationnaire pour les deux autres", indique le parquet de Nancy à LCI-TF1.

Dimanche, un véhicule calciné, "considéré comme le véhicule de fuite" selon le procureur, avait été retrouvé à Fameck (Moselle), à une trentaine de kilomètres de Villerupt.