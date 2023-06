Meurtre d'Iris, 23 ans, dans le Morbihan : un homme en garde à vue

L'annonce intervient douze jours après la découverte du corps de la jeune femme de 23 ans dans le Morbihan. Le procureur de la République de Lorient, Stéphane Kellenberger, avait annoncé vendredi dernier avoir ouvert une information judiciaire "contre X" pour "enlèvement", "homicide volontaire" et "viol", dans le cadre de l'enquête. "Ces qualifications ne préjugent en rien des résultats des analyses en cours, s’agissant en particulier de tout viol, mais elles visent à permettre au magistrat instructeur de pouvoir mener les investigations les plus larges et complètes possible", avait-il souligné dans un communiqué.