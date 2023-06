Meurtre d'Iris, 23 ans, dans le Morbihan : le sombre profil du suspect mis en examen

Un suspect au lourd passé. Vendredi 9 juin, un homme de 49 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre de l'enquête sur la mort d'Iris. Le corps de la jeune femme avait été retrouvé le 27 mai dernier, dans un cours d'eau à Lanester (Morbihan). Les investigations sont ouvertes pour "enlèvement", "séquestration", "homicide volontaire" et "viol". Dans un communiqué publié vendredi, le procureur de Lorient Stéphane Kellenberger a détaillé le lourd passé judiciaire du mis en cause.

"Il était déjà défavorablement connu (...) de la justice, pour avoir fait l’objet de quatre condamnations judiciaires, entre 2003 et 2015 : deux infractions routières, un vol [ainsi qu'] un arrêt de la cour d’assises du Morbihan, le 19 juin 2015, pour viol", a indiqué Stéphane Kellenberger. D'après le magistrat, dans le cadre de ces faits de viols, l'homme avait été "identifié et interpellé" en 2012. Il avait écopé d'une peine de neuf ans de prison, ainsi que d'un suivi socio-judiciaire d'une durée de cinq ans. Par ailleurs, selon le parquet de Lorient, le suspect n'avait plus refait parler de lui - sur le plan judiciaire - depuis.

Au moment des faits, il était toujours visé par un suivi socio-judiciaire, précise-t-on de même source. Les experts en charge de le suivre depuis sa sortie de prison n'avaient noté "aucun élément quant à un éventuel risque de récidive", rapporte le procureur. Depuis la fin de sa détention, en 2018, il aurait respecté à la lettre ses obligations judiciaires. Marié, il était également "père de famille", précise le parquet lorientais.