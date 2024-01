Meurtre d'un adolescent à Saint-Denis : un jeune homme placé en garde à vue

Un homme de 19 ans a été placé en garde à vue, ce jeudi, a appris TF1/LCI d'une source proche de l'enquête. Il est soupçonné d'avoir assené le coup de couteau qui a coûté la vie à un adolescent de 14 ans la veille, à Saint-Denis.

Un jeune homme interrogé par les forces de l'ordre. Un individu âgé de 19 ans se trouve actuellement en garde à vue dans les locaux de la sous-direction de la Police judiciaire (SDPJ) 93, a appris TF1/LCI d'une source proche du dossier. Il est soupçonné d'être l'auteur du coup de couteau à la suite duquel un adolescent est décédé mercredi soir à Saint-Denis. L'intéressé s’est rendu de lui-même au commissariat. Pour l'heure, les mobiles de cet homicide ne sont pas encore connus.

Pour rappel, un garçon de 14 ans a été poignardé à mort sur le quai de la ligne 13 à la station de métro Basilique de Saint-Denis. Il a reçu un coup de couteau dans le dos et des coups de pieds et poings, selon une source policière. Il a succombé à ses blessures malgré l'intervention des secours.

Les caméras de la station ont permis d’établir qu’une altercation a éclaté quelques minutes plus tôt entre la victime, venue accompagnée d’une personne, et un groupe de trois individus. Après les coups de couteau, l'ami de la victime s’est saisi d’un extincteur et a aspergé l’auteur. Ce dernier et ses accompagnants ont alors pris la fuite.

Un rassemblement en hommage au collégien tué est prévu samedi à 11h00 sur le parvis de l'Hôtel de Ville.