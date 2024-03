Meurtre de Lola : la suspecte est apte à être jugée, confirme une contre-expertise psychiatrique

Le 14 octobre 2022, Lola, 12 ans, a été retrouvée morte dans une malle dans le 19e arrondissement de Paris. L'auteure présumée du meurtre, Dahbia B. a été interpellée le lendemain. Un an et demi après le drame, une deuxième expertise psychiatrique confirme qu'elle pourra être jugée.

Le drame avait ému la France et au-delà. Le 14 octobre 2022, quelques heures après que la disparition de Lola, 12 ans, avait été signalée par ses parents, le corps sans vie de l'enfant était retrouvé dans une malle déposée devant la résidence de la rue Manin, dans le 19e arrondissement de Paris, où elle vivait avec ses parents.

Interpellée au lendemain des faits à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), l'auteure présumée des faits, Dahbia B., alors âgée de 24 ans, avait, après 48 heures de garde à vue, été mise en examen pour "meurtre", "viol" et "actes de tortures et de barbarie". Elle avait été placée en détention provisoire à l'isolement au quartier des femmes à Fresnes, avant d'être admise dans une unité pour malades difficiles (UMD).

En effet, son état de santé avait très vite posé question. Une première expertise psychiatrique réalisée fin 2022 a pourtant conclu que la mise en cause ne souffrait "d'aucun trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement". "Une deuxième expertise psychiatrique a conclu en janvier 2024, comme la première, à la responsabilité pénale de la suspecte du meurtre de Lola, et à des éléments allant dans le sens d’une forte psychopathie", indique ce jeudi 21 mars le parquet de Paris à TF1info, confirmant une information de BFMTV. Dahbia B. pourra donc être jugé devant une cour d'assises. La date de son procès n'a pas encore été fixée.

Quelles explications pourra-t-elle donner ?

Quelles explications pourra donner la jeune femme devant une cour d'assises pour justifier d'un tel acte ? Lors de sa garde à vue, Dahbia B. avait raconté avoir "entraîné la victime jusqu'à l'appartement de sa sœur, vivant dans le même immeuble que l'enfant, elle lui aurait imposé de se doucher avant de commettre sur elle des atteintes à caractère sexuel et d'autres violences ayant entraîné la mort et elle aurait dissimulé le corps dans la caisse", avait à l'époque relaté dans un communiqué la procureure de Paris, Laure Beccuau. Lors d'un interrogatoire devant le juge d'instruction en juin, Dahbia B. avait reconnu les faits tout en écartant toute préméditation, selon une source proche du dossier. La jeune femme aurait également tenu des propos confus et reconnu avoir "honte" de son geste.

La famille de Lola attend en tout cas des réponses. Johan Daviet, le père de la fillette, est mort brutalement le 23 février dernier à l’âge de 49 ans. "Johan Daviet avait la tête et le cœur trop près de l’enfer depuis les faits commis sur sa fille. Il dégringolait. Sa crise cardiaque est l’épilogue de cette descente aux enfers", avait déclaré à l'époque Me Clotilde Lepetit, l’avocate de la famille de Lola, au Parisien.