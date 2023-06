Meurtre d'Iris à Lanester : le procureur donne de nouveaux détails sur l'affaire

En garde à vue, le suspect a fait des "déclarations minimalistes, changeantes, contradictoires". "Il prétendait d'abord ne plus du tout se rappeler ce qu'il avait pu faire la nuit des faits. Puis, il reconnaissait être sorti et avoir tourné dans le centre-ville de Lorient au volant de son fourgon Master. Quant à la victime, il affirmait ne l'avoir jamais vue, ne pas savoir de qui on lui parlait et même ne l'avoir jamais croisée", a déroulé le procureur.

Les analyses génétiques ont mis à mal son discours. En effet, l'ADN du suspect a été retrouvé sous les ongles de la victime, laissant supposer que la jeune femme l'avait griffé. "Face à cet élément, le mis en cause modifiait ses déclarations et admettait finalement qu'il avait vue Iris, ivre et inanimée selon lui. Qu'il était allé vers elle, l'avait relevée, saisie, et chargée par la porte latérale de son fourgon, tout en affirmant qu'il ne s'agissait que de lui venir en aide. Toutefois, comme elle ne se comportait, toujours selon lui, pas bien, il lui aurait dit de partir et l'aurait abandonnée ainsi en niant pour sa part toute infraction commise à son encontre. Ce tout en concédant qu'elle avait dû le griffer et qu'il avait par ailleurs jeté la veste de la victime", a continué le procureur.

Déféré vendredi 9 juin au soir et mis en examen, le mis en cause a demandé un délai pour sa défense. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention dans l'attente d'un débat qui se tiendra cette semaine.