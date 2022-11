Meurtre de Justine Vayrac : les obsèques auront lieu ce vendredi dans le Lot

Le corps de Justine Vayrac a été retrouvé à Beynat (Corrèze) quatre jours après sa disparition à la sortie d'une boîte de nuit à Brive le 22 octobre. Un agriculteur de 21 ans, depuis incarcéré et mis en examen pour viol, séquestration et meurtre, a avoué à la fin de sa garde à vue "avoir tué la victime alors qu'ils étaient tous deux à son domicile et qu'ils venaient d'avoir un rapport sexuel consenti", selon le parquet. L'autopsie du corps de la jeune femme de 20 ans a révélé qu'elle avait reçu des coups avant d'être étranglée.