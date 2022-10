Meurtre de Justine Vayrac : ce qu'a révélé le procureur de la République

Pendant sa garde à vue, le suspect a été confronté aux éléments de l'enquête : le sac à mains de la victime retrouvé brûlé à proximité de son domicile, l'audition d'un témoin qui disait avoir entendu un téléphone dans la voiture du mis en cause, et les traces de sang dans son véhicule et dans sa chambre.

"Face à ces éléments, il a reconnu quelques heures avant la fin de sa garde à vue et en présence de son conseil avoir tué la victime alors qu'il se trouvait tous deux à son domicile et qu'ils venaient d'avoir un rapport sexuel consenti", a expliqué le procureur de la République de Limoges.

Aux enquêteurs, le suspect dit avoir ensuite "donné un coup de poing à Justine Vayrac, sans donner davantage d'explications, ce qui aurait occasionné le décès". "Il aurait ensuite amené le corps en forêt avec son véhicule, puis serait allé chercher un engin agricole afin de creuser la terre pour y enfouir le corps", a détaillé le magistrat.

De retour à son domicile, il aurait tenté d'effacer les traces de sang et brûlé le sac à main de la victime.