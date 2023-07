Meurtre de Karine Pialle : les résultats de l'autopsie dévoilés

Pour les avocats de l'époux de la victime, Michel Pialle, "il s'agit d'un premier élément objectif confortant ses déclarations", lui qui avait affirmé que le coup de feu était parti "accidentellement" au moment où il prenait la carabine "en photo en vue de sa mise en vente sur internet". Après la mort de Karine Esquivillon, Michel Pialle a "pris peur" et était "allé déposer le corps de son épouse dans un terrain privé", un petit bois où il avait fini par mener les enquêteurs à la toute fin de sa garde à vue. Après avoir tué son épouse, 54 ans et mère de cinq enfants, il avait fait passer son absence pour une disparition "volontaire", prévenant les gendarmes et lançant plusieurs appels sur les réseaux sociaux.