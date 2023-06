Meurtre de Karine Pialle : l'ex-femme de Michel Pialle raconte ses dix années passées avec un "mythomane"

Malorie poursuit son mari en justice pour "abandon de famille" et "non-paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire". Une expertise psychologique est demandée par le juge aux affaires familiales. Le docteur conclut à "un comportement abandonnique lourd et persistant du père", des "demandes irréalistes et inadaptées", et une "fragilité psychologique et une précarité sociale du père". En 2003, le divorce de Michel Pialle et de Malorie, est prononcé à Beauvais et il est condamné, le 10 mai 2007, à un an d'emprisonnement. Peine pour laquelle il se verra décerner un mandat d'arrêt.

Le 12 juin 2008, il sera condamné en son absence pour ces mêmes faits à neuf mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de trois années. Selon nos informations, l'homme était déjà connu de la justice : il avait été condamné à neuf reprises entre 1998 et 2021 pour des faits d'escroqueries, d'usages de faux et de contrefaçons.