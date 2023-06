Meurtre de Karine Pialle : comment son mari Michel a craqué face aux enquêteurs

Il ne lui restait que quelques heures de garde à vue quand il a craqué. Dans la nuit de jeudi à vendredi, après avoir menti pendant plus de deux mois et demi, Michel Pialle, 51 ans, a avoué aux enquêteurs avoir tué sa femme, Karine Esquivillon épouse Pialle. Cette mère de cinq enfants de 54 ans avait disparu le 27 mars dernier de leur domicile de Maché, en Vendée. Une disparition que son mari a mis plus d'une semaine à signaler, changeante ensuite régulièrement de version sur le scénario du "départ volontaire" de son épouse.

Selon les récits, il assurait qu'elle s'était volatilisée alors qu'il cherchait leur chat ou racontait avoir entendu une voiture quitter la rue et lui avoir couru après. Des déclarations faites aux médias et à ses proches, qui se sont révélées fausses. Car aux alentours d'une heure du matin vendredi, le quinquagénaire, brocanteur en ligne depuis quelque temps et qui a eu trois enfants avec Karine Esquivillon a fini par admettre, avoir ôté la vie à sa femme, "accidentellement", avec une arme à feu qu'il nettoyait.

Le corps de la victime a été retrouvé par la suite sur ses indications dans un bois près de Challans, à une vingtaine de kilomètres du domicile du couple. L'arme du crime a été retrouvée dans un cours d'eau non loin de là. Voici, selon nos informations, ce qui a poussé le suspect à passer aux aveux.