Meurtre de Karine Pialle : l'arme retrouvée par les gendarmes, Michel Pialle auditionné

L'arme retrouvée. Les forces de l'ordre ont mis la main sur le fusil utilisé par Michel Pialle lors du meurtre de Karine Pialle, dont il était séparé et qu'il a reconnu avoir tuée. Selon une source proche du dossier à TF1-LCI, confirmant une information de nos confrères de Ouest-France, l'arme a été retrouvée par les gendarmes dans le fleuve La Vie (Vendée).

C'est Michel Pialle lui-même qui a donné les indications aux forces de l'ordre, qui ont également retrouvé un chargeur et un silencieux. Toujours selon nos informations, le mis en cause, mis en examen pour meurtre par conjoint et écroué, a été auditionné par les gendarmes. Un interrogatoire sur le fond de ce qui lui est reproché a été organisé.