Meurtre de l'ex-rugbyman Martin Aramburu : Loïk Le Priol mis en examen et incarcéré

Fin de cavale pour Loïk Le Priol. L'ex-commando marine a été mis en examen ce vendredi des chefs d'"assassinat" et "détention d'armes de catégorie B et C" et placé en détention provisoire, a indiqué à l'audience une juge des libertés et de la détention. Cela s'est fait dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour assassinat après la mort par balles de l'ancien international de rugby argentin Federico Martin Aramburu le 19 mars à Paris.

Lui qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen avait été interpellé dans la nuit du 22 au 23 mars en Hongrie, au poste-frontière de Zahony alors qu'il s'apprêtait à se rendre en Ukraine.