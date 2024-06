L'adolescent de 16 ans jugé pour le meurtre de la petite Rose a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale. Il devra également se soumettre à un suivi socio-judiciaire durant 20 ans. La fillette de 5 ans avait été retrouvée morte, en 2023, à Rambervilliers, dans les Vosges.

Il a écopé de la peine maximale qui pouvait lui être infligée. L'adolescent de 16 ans, jugé pour le meurtre de la petite Rose, 5 ans, à Rambervillers (Vosges) en avril 2023, a été condamné, mercredi 12 juin, à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à 20 années de suivi socio-judiciaire, l'interdiction d'entrer en contact avec des mineurs à l'issue de sa détention et de paraître dans les Vosges, conformément aux réquisitions du parquet. Lors de l'annonce de ce jugement, le jeune homme n'a pas eu de réaction et a répondu favorablement à la question de la présidente du tribunal afin de savoir s'il avait compris sa peine.

"Malheureusement, entendre une peine maximale pour un mineur, c'est toujours difficile, mais je crois que c'est parfaitement justifié par la gravité et l'atrocité de ces faits, et par la personnalité qui nous a été décrite et ne laisse finalement aucun espoir sur une réinsertion possible du jeune homme", avait réagi lors des réquisitions du parquet Virginie Barbosa, avocate de l'association La Voix de l'Enfant.

De lourds antécédents

Malgré son jeune âge, le mis en cause de 16 ans avait déjà été condamné en mars pour viol et agressions sexuelles sur deux garçons de 11 et 12 ans dans une précédente affaire. Il est par ailleurs visé par une plainte pour viol dans un autre dossier. Des faits tous commis en février 2022, un an avant la mort de Rose. Selon un expert entendu lors du procès, la personnalité "inquiétante" de l'adolescent peut le rapprocher du tueur en série Francis Heaulme.

Les expertises psychiatriques, au centre des débats avant les plaidoiries, sont "catastrophiques, inquiétantes", selon Stéphane Giuranna, avocat des parents de la petite fille. "Quand on pose la question aux experts de savoir s'il y a une once d'optimisme... il n'y en a pas, il n'y a rien", a-t-il poursuivi. "Tous disent de manière unanime qu'il est pervers, sadique, qu'il recommencera. Il n'y a rien à faire. La seule chose à faire c'est le surveiller, l'enfermer. Moi en tant qu'avocat j'ai du mal à entendre ça." "Là, on n'a pas de doute : on sait qu'il va recommencer", a encore déclaré le conseil, se disant "démuni" au bout de deux jours de procès. "La seule chose que l'on peut faire, c'est croiser les doigts pour que ça ne soit pas quelqu'un qu'on connaisse. C'est horrible, c'est effrayant."

Lors de son procès, il a reconnu avoir voulu tuer la petite fille, le 25 avril 2023. Il l'avait attirée dans l'appartement de sa mère à Rambervillers au prétexte de lui montrer un chaton. Le corps de l'enfant avait été retrouvé dans un sac poubelle, dénudée, moins d'une heure après le signalement de sa disparition par ses parents, dans l'appartement appartenant à la mère du suspect.