Meurtre de Lola : ce que l'on sait du parcours de Dahbia B. le jour du drame

A 18h30, un homme vient la chercher en voiture. Il charge les bagages et la malle dans son véhicule et quitte les lieux avec sa passagère. "Auditionné sous le régime de la garde à vue, l'homme de 43 ans, connaissance ancienne de la suspecte, a reconnu avoir transporté cette dernière à sa demande ainsi que deux valises et la caisse en plastique dans son véhicule de fonction depuis Paris jusqu'à son domicile situé à Asnières-sur-Seine et avoir également accueilli l'intéressée chez lui avec les valises et la caisse. Il reconnaissait également avoir appelé un chauffeur de VTC pour que la suspecte retourne à Paris avec les valises et la caisse environ deux heures après son arrivée", a expliqué lundi la procureure de Paris.

Ce dernier a été mis en examen lundi pour "recel de cadavre" et placé sous contrôle judiciaire. "La détention provisoire n'était pas possible du fait de la peine encourue", a précisé le parquet ce même jour.