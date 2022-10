Meurtre de Lola : ses parents appellent au "respect" avant ses obsèques

Un appel à la "dignité" et au "respect" pour Lola. Six jours après la mort de leur fille, découverte sans vie dans une malle, vendredi 14 octobre, à Paris, quelques heures après sa disparition alors qu'elle rentrait du collège, ses parents sont sortis de leur deuil pour prendre la parole, pour la première fois. "Dans l'effroi et la douleur dans lesquels nous sommes, nous aspirons à la paix et au recueillement pour faire notre deuil", ont-ils écrit, jeudi 20 octobre, dans un communiqué, authentifié par la maire de Lillers Carole Dubois, ville du Pas-de-Calais d'où est originaire la mère de la collégienne de 12 ans.

"Pour la mémoire de Lola, nous souhaitons que les diverses cérémonies se déroulent dans un esprit de sérénité et de calme, loin des agitations politiques et médiatiques. Nous comprenons le désir d'information pour comprendre l'incompréhensible, mais il doit se faire dans la dignité et le respect", ont-ils poursuivi, demandant "à chacun de garder la distance nécessaire".