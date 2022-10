Meurtre de Lola : des centaines de personnes attendues aux funérailles de la fillette ce lundi

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et plusieurs élus sont attendus, dont la députée RN du Pas-de-Calais Caroline Parmentier, en plus des proches et de nombreux anonymes. La capacité de l'église étant limitée à 500 personnes, une "sonorisation" sera installée à l'extérieur et la place entièrement vidée de ses voitures pour pouvoir accueillir "quelques milliers de personnes", a indiqué à l'AFP une source proche des forces de sécurité.

Depuis une semaine, les hommages à la petite fille se sont multipliés, sa mort dans des circonstances tragiques suscitant une vive émotion dans le pays. Des grilles de sa résidence aux boîtes mails des communes où vivaient ses proches, des milliers d'anonymes ont adressé leurs condoléances, déposant parfois fleurs et bougies. "Qu'est-ce qui nous touche tous ? C'est l'atrocité de ce crime", s'est ému vendredi le président Emmanuel Macron, affirmant que la famille de la fillette avait "besoin du respect et de l'affection de la nation".