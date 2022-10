Meurtre de Lola : enquête ouverte pour "provocation à la haine" après une manifestation "de l'ultra-droite" à Lyon

Les circonstances de la mort de Lola et le profil de la suspecte, de nationalité algérienne et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), ont suscité de vives critiques à droite et à l'extrême droite. À la suite de plusieurs manifestations, la famille de la jeune fille avait demandé vendredi que "cesse instamment, et soit retirée, toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques".