"Justice pour Lola" : une mosquée taguée en Gironde

Les circonstances de la mort de Lola et le profil de la principale suspecte et meurtrière présumée, Dahbia B., de nationalité algérienne et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), ont suscité de vives critiques à droite et à l'extrême droite. Il a notamment été reproché au gouvernement une mauvaise gestion de l'immigration irrégulière.