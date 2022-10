Meurtre de Lola : la FCPE "appelle à la décence de tous", en particulier des politiques

De son côté, la FCPE rappelle également ce jeudi dans son communiqué qu'elle s'est mobilisée dans le quartier, notamment pour "apporter une réponse devant la peur, le chagrin et la sidération fortement ressentis par les enfants et leurs parents, en particulier en demandant la mise en place de différents dispositifs d’accompagnement psychologiques."

Elle précise qu'ils seront "tous ensemble unis aux côtés de la famille, si elle le souhaite et, au moment où elle le souhaitera pour rendre un hommage plus large" à Lola. "Cela serait organisé, le cas échéant, en partenariat avec la mairie afin d’assurer la sécurité de tous, dans notre souci commun de témoigner à la famille notre plus grand respect", conclut-elle.