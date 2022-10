Meurtre de Lola : le profil des femmes criminelles dressé par un expert

L'auteure présumée du meurtre de Lola est une jeune femme. La criminalité féminine est-elle rare en France ?

Laurent Layet : Les femmes sont beaucoup moins impliquées dans des actes criminels que les hommes, ce depuis très longtemps. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais il suffit de regarder le nombre de places qui existent en détention pour les femmes par rapport à celui des hommes. On voit que la majorité de la population pénale incarcérée est constituée d'individus de sexe masculin. Plusieurs hypothèses sont faites pour expliquer cela : tout d'abord, les hommes ont plus des comportements qui vont vers l'agir et l'hétéro-agressivité. Chez les femmes, on s'est aperçu que quand il y a des problématiques de fonctionnement ou de troubles, la réaction se faisait plus dans un sens auto-agressif avec, par exemple, des automutilations.

Sur TF1 mardi soir, Jean-Pierre Bouchard, criminologue et psychologue, nous disait qu'il était "très rare" de voir une femme "être accusée d'une telle cruauté, notamment d'homicide d'enfant de cet âge-là". Il précisait que "les femmes en général dans les dossiers criminels étaient accusées principalement d'homicide sur leurs propres enfants". Confirmez-vous cela ?

Oui, les crimes les plus sordides que j'ai eu à examiner était plutôt dans des crimes intrafamiliaux, avec le passage à l'acte d'une maman sur ses enfants, ou parfois, sur un autre membre de la famille. Quand les actes ont été commis par une mère sur ses enfants, les circonstances sont souvent bien particulières : il s'agit en général soit de grossesses non désirées, comme dans le cas de l'affaire Véronique Courjault, soit de femmes qui ont des troubles, qui sont en dépression grave, et qui ont projeté à un moment donné de tuer leur(s) enfant(s) et de se donner la mort ensuite.