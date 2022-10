Meurtre de Lola : une prière de rue organisée devant le palais de justice de Lyon

Toujours d'après Le Progrès, ce rassemblement, qui s'est tenu en début de soirée, a été initié par Civitas Rhône, un mouvement qui assure œuvrer pour "promouvoir et défendre la souveraineté, l'identité nationale et chrétienne de la France". "Chapelet pour le repos de l'âme de Lola, mercredi 19 octobre à 19h", avait-il tweeté plus tôt dans la journée. 150 personnes étaient présentes, selon le quotidien régional.