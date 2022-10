Meurtre de Lola : quel est le vrai visage de la suspecte ?

Sur des vidéos en tête de cet article, que le magazine Sept à huit s'est procuré, on devine une jeune fille très sportive. Elle était en effet passionnée de gymnastique, et a remporté plusieurs coupes et médailles en aérobic avec son club de Pantin. Et comme beaucoup d'ados de son âge, elle aimait se filmer en train de danser et multipliait les chorégraphies qu'elle postait ensuite sur les réseaux sociaux. Une vie d'adolescente ordinaire dont la mort tragique a suscité une intense émotion, dès les premières heures de sa disparition.

À commencer par ses amies et camarades de classe qui sont venues déposer devant sa résidence fleurs blanches et petits mots. Innaya, 12 ans, était avec Lola en maternelle et en primaire, elle témoigne de sa tristesse : "Elle venait chez moi et je venais chez elle, on rigolait, on faisait des bêtises parfois et là, tout a disparu", raconte-t-elle devant les caméras de Sept à huit. De son côté, Andréa, la gardienne de l'immeuble voisin, a vu Lola grandir, elle la croisait souvent. "Je suis triste, j'ai le cœur coupé en deux. J'espère qu'elle partira au ciel et qu'on est là pour elle. On va soutenir le papa et la maman", dit-elle, les larmes aux yeux.